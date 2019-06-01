MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2...
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MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
MSB: "Iğdır
sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK
'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." - ANKARA
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