Son Dakika Haberleri: MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2...

29 dakika önce

MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

MSB:
MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
PKK, Iğdır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]