MSB: "İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan SAS Timleri süratle intikal ettirilmiştir" - Son Dakika
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MSB: "İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan SAS Timleri süratle intikal ettirilmiştir"

28.03.2022 10:20
MSB: "İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan SAS Timleri süratle intikal ettirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timlerinin (SAS) süratle intikal ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timlerinin (SAS) süratle intikal ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan, Milli, Mayın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan SAS Timleri süratle intikal ettirilmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan SAS Timleri süratle intikal ettirilmiştir" - Son Dakika
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