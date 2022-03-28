MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi - Son Dakika
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MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

28.03.2022 10:21
MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının emniyete alınarak, etkisiz hale getirilmesi için müdahaleye başlandığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının emniyete alınarak, etkisiz hale getirilmesi için müdahaleye başlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" denildi.


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MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye... MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye... Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü

Bulgaristan, Mayın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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