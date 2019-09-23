Son Dakika Haberleri: MSB: "İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra edildi"
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MSB: "İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra edildi"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." - ANKARA

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
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