Son Dakika Haberleri: Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu
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Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:37 Kaynak: DHA
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