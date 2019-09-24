Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:49 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi" denildi.
ANKARA,
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz İkinci ortak harekat başladı: Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçiyor Suriye'de teröristler mevzileri betonla güçlendirdi Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü