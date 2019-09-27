Son Dakika Haberleri: Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu
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Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek" denildi.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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