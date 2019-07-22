MSB: "İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından...
22 dakika önce
MSB: "İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı.
MSB: "İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı." Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:47 Kaynak: AA
Son dakika! Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne fırlatıldı