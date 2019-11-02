MSB: İkinci Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi mutabakatı kapsamında, taktik ve teknik konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:54 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi mutabakatı kapsamında, taktik ve teknik konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı" denildi.
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