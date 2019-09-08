MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"
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MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiği duyuruldu.
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