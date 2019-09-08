Son Dakika Haberleri: MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"
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MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"

1 saat önce

MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini bildirdi.

MSB: "İlk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiği duyuruldu.

Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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