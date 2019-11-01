Son Dakika Haberleri: MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı
Son Dakika Güncel MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı

MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı

7 saat önce

TÜRK ve Rus askeri unsurları ile İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı, System.String[]

TÜRK ve Rus askeri unsurları ile İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.

LAR GEÇİLDİ

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
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