MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı

TÜRK ve Rus askeri unsurları ile İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.

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ANKARA,