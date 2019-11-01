Son Dakika Haberleri: MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı (2)
Son Dakika Güncel MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı (2)

MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı (2)

7 saat önce

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda ortaklaşa icra edilen ilk kara devriyesinin tamamlandığını açıklandı.

MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı (2), System.String[]

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda ortaklaşa icra edilen ilk kara devriyesinin tamamlandığını açıklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde icra ettiği ilk ortak devriye planlandığı gibi tamamlandı. Devriye, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'ların iştirakiyle gerçekleştirildi. 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi icra etti."


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
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