MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı (2)
7 saat önce
ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda ortaklaşa icra edilen ilk kara devriyesinin tamamlandığını açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:58 Kaynak: DHA
ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda ortaklaşa icra edilen ilk kara devriyesinin tamamlandığını açıklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde icra ettiği ilk ortak devriye planlandığı gibi tamamlandı. Devriye, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'ların iştirakiyle gerçekleştirildi. 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi icra etti."
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