MSB: İngiltere'ye 2'nci grup sağlık malzemeleri gönderildi - Son Dakika

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MSB: İngiltere'ye 2'nci grup sağlık malzemeleri gönderildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadelede kullanılacak 2'nci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadelede kullanılacak 2'nci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta yer alan kargo paketlerinin üzerinde, Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notunun yer aldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:13 Kaynak: DHA
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