MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı" açıklaması yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinden büyük zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ülkemizin yardım elini ulaştırmaya devam ediyoruz. İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı" denildi.

Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı - Son Dakika

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