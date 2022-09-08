MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı

08.09.2022 23:31
MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı

MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştıMİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı" açıklaması yapıldı.

MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı" açıklaması yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinden büyük zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ülkemizin yardım elini ulaştırmaya devam ediyoruz. İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı" denildi.

YORUMLAR
500
MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı Bolu'dan Pakistan'a yardım tırı gönderildi Bolu'dan Pakistan'a yardım tırı gönderildi Kriket maçında Pakistan'a yenilen Hindistan'da Sih takım oyuncusu hedef gösterildi Kriket maçında Pakistan'a yenilen Hindistan'da Sih takım oyuncusu hedef gösterildi
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
23:04 Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:23 Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
22:17 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
21:19 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 23:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement