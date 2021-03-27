MSB: "İnsani yardımlarımız aralıksız sürüyor" - Son Dakika

MSB: "İnsani yardımlarımız aralıksız sürüyor"
27.03.2021 13:01
MSB: "İnsani yardımlarımız aralıksız sürüyor" Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "İhtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" denildi.
MSB: "İnsani yardımlarımız aralıksız sürüyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "İhtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımların sürdüğü ifade edildi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, bölge halkının umudu olmaya devam ediyor. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" ifadeleri yer aldı.
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