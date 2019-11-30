Son Dakika Haberleri: MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı... - Son Dakika

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı...

6 saat önce

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi.

MSB:

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/ YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı." - ANKARA

Telabyad, YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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