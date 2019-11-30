MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/ YPG 'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK 'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Teslim olan 2 teröristten Barış Pınarı Harekatı itirafları

Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı?