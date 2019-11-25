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MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan...
6 saat önce
MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/ YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı." - ANKARA
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