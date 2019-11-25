Son Dakika Haberleri: MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan... - Son Dakika

MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan...

6 saat önce

MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı.

MSB:

MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/ YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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