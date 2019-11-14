Son Dakika Haberleri: MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya...

7 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi"

MSB: " Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi"

MSB: Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya...

Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
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