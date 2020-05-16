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61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

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