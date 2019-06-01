MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda...
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MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
MSB: " Irak
'ın kuzeyi Hakurk
bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu." - ANKARA
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