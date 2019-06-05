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MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha...

37 dakika önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

MSB:
MSB: " Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, Irak, Hakurk, 3. Sayfa
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