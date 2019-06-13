MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit...
1 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
MSB: " Irak
'ın kuzeyi Hakurk
'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK
'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu." - ANKARA
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna tepki: Türkiye aldığı karardan vazgeçmez
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu
RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza