Msb: "Irak'ın Kuzeyi Hakurk ve Avaşin Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde, PKK...

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA

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