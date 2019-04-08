Son Dakika Haberleri: Msb: "Irak'ın Kuzeyi Hakurk ve Avaşin Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde, PKK...

Msb: "Irak'ın Kuzeyi Hakurk ve Avaşin Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları Neticesinde, PKK...

1 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Msb:
MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:50 Kaynak: İHA

PKK, Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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