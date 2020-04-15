MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist... - Son Dakika
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MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist...
7 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." - ANKARA
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15.04.2020 22:44:21. #1.13#
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