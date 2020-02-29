MSB: " Irak 'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Geçtiğimiz yıl Kuzey Irak'ta gazi olan Nihat Kara, İdlib'de şehit oldu

Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım?

Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı