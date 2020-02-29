MSB: "Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör...

18 dakika önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA

Metina, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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