MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li...

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/ YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

Silopi, Suriye, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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