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MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'de karakola teslim oldu. Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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