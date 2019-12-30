MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li...

6 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'de karakola teslim oldu.

MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/ YPG'li terörist Kızıltepe'de karakola teslim oldu."

Silopi, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı
Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:16 İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR - Son Dakika
15:16 Muş Sağlık Müdürlüğü'nden "acil servislerde yoğunluk" açıklaması - Son Dakika
15:15 "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
15:12 Kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Son Dakika
15:11 Başkan Gültak, terör mağduru aileye sahip çıktı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:19:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]