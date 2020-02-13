Son Dakika › Güncel › MSB: 'Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha hudut... - Son Dakika
MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha hudut...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:10 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/ YPG'li terörist daha hudut karakollarına teslim oldu."
Son Dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı Suriye'de gündeme damga vuran fotoğraf karesinin hikayesi ortaya çıktı