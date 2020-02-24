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MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve...
7 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:20 Kaynak: AA
MSB: " Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist, Silopi ve Nusaybin'deki hudut karakollarına teslim oldu."
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi