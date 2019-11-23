MSB: " Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA