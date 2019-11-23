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MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1...
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
MSB: " Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA
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