MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?