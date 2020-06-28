MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:34 Kaynak: DHA
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