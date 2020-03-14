MSB: "Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Politika MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

Metina, Irak, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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