MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hale getirildi" denildi.