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MSB: Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2)

09.02.2022 14:47
MSB: Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2)

9 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

9 PKK/ YPG'Lİ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu" denildi.Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


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Terörist, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
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