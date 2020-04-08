MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:08 Kaynak: DHA
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