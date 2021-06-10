Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

"Teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam! Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

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