Pençe Yıldırım Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe Yıldırım Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonunda tespit edilen 2 PKK mensubu teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonların aralıksız sürdüğünü belirten MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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