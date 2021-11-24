Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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