MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı, SİHA ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için SİHA'larımızdan kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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