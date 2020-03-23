MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:03 Kaynak: DHA
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