MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:25 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK
hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
- Ankara
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