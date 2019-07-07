Son Dakika Haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekatı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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