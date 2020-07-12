MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.

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