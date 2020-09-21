MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

ANKARA, -