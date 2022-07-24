MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

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