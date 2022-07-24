MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

24.07.2022 17:10
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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