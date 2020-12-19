MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.



Son Dakika

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı

YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı

Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem

Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti

Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi