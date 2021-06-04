Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha başarılı bir hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.