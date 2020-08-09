MSB: "Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB: "Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 23:07

Kaynak: AA

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