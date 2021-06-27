Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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